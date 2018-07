Oggi in Nicaragua è stato organizzato uno sciopero generale, come parte della protesta contro il presidente Daniel Ortega che da decenni controlla di fatto il paese. Qualche giorno fa Ortega ha fatto detto che non intende indire elezioni anticipate, come

The post In Nicaragua è stato organizzato per uno sciopero generale contro il presidente Daniel Ortega appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo