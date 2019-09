Negli ultimi giorni in Norvegia sono morte alcune decine di cani per una malattia le cui cause non sono state ancora chiarite. Secondo l’Autorità per la sicurezza alimentare norvegese, almeno 40 cani hanno presentato sintomi simili come vomito e diarrea

Continua a leggere: In Norvegia stanno morendo decine di cani per una misteriosa malattia

Fonte: il Post Mondo