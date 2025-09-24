Continua a leggere: In Russia due persone sono state uccise da un attacco con droni ucraino contro Novorossiysk, una città con un importante porto
Fonte: il Post
In Russia due persone sono state uccise da un attacco con droni ucraino contro Novorossiysk, una città con un importante porto
24 Set 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: In Russia due persone sono state uccise da un attacco con droni ucraino contro Novorossiysk, una città con un importante porto
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.