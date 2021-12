Dal 27 dicembre in Umbria basta risultare positivi a un test antigenico per il coronavirus (il cosiddetto “test rapido” che si può effettuare in farmacia) per andare in quarantena. Lo ha deciso il Commissario regionale per l’emergenza coronavirus, Massimo D’Angelo,

Continua a leggere: In Umbria basta risultare positivi al test antigenico per andare in quarantena

Fonte: il Post Italia