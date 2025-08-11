Continua a leggere: In Valle d’Aosta un referendum ha confermato una riforma della legge elettorale pensata anche per avere più consigliere donne
Fonte: il Post
In Valle d’Aosta un referendum ha confermato una riforma della legge elettorale pensata anche per avere più consigliere donne
11 Ago 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: In Valle d’Aosta un referendum ha confermato una riforma della legge elettorale pensata anche per avere più consigliere donne
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.