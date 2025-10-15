«Tre anni fa decisi infine di comprare un test del DNA. Quando mi arrivarono i risultati, aprii la mail con il fiato sospeso e le gambe che tremavano. Rimasi a fissare lo schermo senza credere a quello che vedevo. Non avevo mai realmente creduto di trovare qualcuno con il mio stesso patrimonio genetico e con la mia stessa curiosità: invece c’era scritto “fratellastro”»

Continua a leggere: Io e le mie madri

Fonte: il Post