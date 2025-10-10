E che i suoi soldati hanno cominciato il ritiro parziale da alcuni territori, come previsto dalla prima fase dell’accordo di pace
Fonte: il Post
10 Ott 2025 • 0 commenti
