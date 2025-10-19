L’esercito israeliano ha condotto una serie di bombardamenti nel sud della Striscia di Gaza, accusando Hamas di alcuni scontri nella zona
Israele e Hamas si accusano a vicenda di violare il cessate il fuoco
19 Ott 2025 • 0 commenti
