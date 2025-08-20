L’esercito prevede che l’operazione militare durerà fino al 2026 inoltrato: un’ipotesi in contraddizione con i negoziati in corso
Fonte: il Post
Israele sta richiamando migliaia di riservisti per occupare la città di Gaza
20 Ago 2025 • 0 commenti
L’esercito prevede che l’operazione militare durerà fino al 2026 inoltrato: un’ipotesi in contraddizione con i negoziati in corso
