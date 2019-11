Italia Viva ha depositato in Commissione Finanze della Camera due emendamenti al decreto fiscale per ripristinare il cosiddetto “scudo penale” per ArcelorMittal. La norma, di cui godevano gli amministratori dell’ILVA e che li proteggeva dal rischio di essere coinvolti in cause

Continua a leggere: Italia Viva ha presentato due ementamenti al decreto fiscale per reintrodurre lo “scudo penale” per ArcelorMittal

Fonte: il Post Italia