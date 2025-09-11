L’entità della pena per l’ex presidente brasiliano non è ancora stata stabilita, ma la maggioranza della Corte suprema l’ha ritenuto colpevole
Fonte: il Post
Jair Bolsonaro è stato condannato per il tentato colpo di stato
11 Set 2025 • 0 commenti
