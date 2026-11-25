Il calciatore tedesco sta avendo problemi, non solo fisici, e alcuni dirigenti del Bayern Monaco ne hanno parlato in modo indelicato
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Fonte: il Post
Jamal Musiala non sta bene e la sua squadra la sta gestendo male
25 Nov 2026 • 0 commenti
Il calciatore tedesco sta avendo problemi, non solo fisici, e alcuni dirigenti del Bayern Monaco ne hanno parlato in modo indelicato
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