L’azienda Just Eat, che si occupa della consegna di cibo a domicilio, ha raggiunto un accordo con i sindacati per il contratto collettivo aziendale dei suoi rider, che nel corso del 2021 verranno inquadrati come lavoratori dipendenti. Just Eat aveva già

Continua a leggere: Just Eat ha raggiunto un accordo con i sindacati per il primo contratto collettivo aziendale dei rider in Italia

Fonte: il Post Italia