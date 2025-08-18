I due candidati più votati alle elezioni di domenica sono uno di centro e uno di destra: il ballottaggio sarà a ottobre
Fonte: il Post
La Bolivia non avrà un presidente di sinistra per la prima volta dopo vent’anni
18 Ago 2025 • 0 commenti
