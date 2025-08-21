Favorirà i Repubblicani al Congresso nazionale: i Democratici avevano tentato di bloccarla con una protesta durata più di due settimane
Fonte: il Post
21 Ago 2025 • 0 commenti
