Fonte: il Post
La Champions League dove Real Madrid e Paris Saint-Germain non sono le favorite
7 Ott 2025 • 0 commenti
Il torneo femminile di calcio più importante d’Europa riprende oggi con un nuovo formato e con più squadre, comprese Roma e Juventus
