Per la prima volta si sono qualificate il Bodø/Glimt, che gioca oltre il circolo polare, e il Kairat di Almaty, più vicina a Pechino che a Parigi
Continua a leggere: La Champions League più a nord e a più a est che mai
Fonte: il Post
La Champions League più a nord e a più a est che mai
27 Ago 2025 • 0 commenti
Per la prima volta si sono qualificate il Bodø/Glimt, che gioca oltre il circolo polare, e il Kairat di Almaty, più vicina a Pechino che a Parigi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.