Continua a leggere: La Commissione Europea ha detto d’aver preso contatti con i talebani per rimpatriare le persone afgane espulse dai paesi dell’Unione
Fonte: il Post
La Commissione Europea ha detto d’aver preso contatti con i talebani per rimpatriare le persone afgane espulse dai paesi dell’Unione
20 Ott 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: La Commissione Europea ha detto d’aver preso contatti con i talebani per rimpatriare le persone afgane espulse dai paesi dell’Unione
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.