Continua a leggere: La Commissione europea ha multato Gucci, Chloé e Loewe per 157 milioni di euro, per aver influenzato i prezzi dei rivenditori indipendenti
Fonte: il Post
La Commissione europea ha multato Gucci, Chloé e Loewe per 157 milioni di euro, per aver influenzato i prezzi dei rivenditori indipendenti
14 Ott 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: La Commissione europea ha multato Gucci, Chloé e Loewe per 157 milioni di euro, per aver influenzato i prezzi dei rivenditori indipendenti
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.