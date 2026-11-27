Non è un’iniziativa della giunta ma ci saranno diversi esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui Arianna Meloni
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Fonte: il Post
La contestata proiezione del contro documentario di Naza nella sede della Regione Lombardia
27 Nov 2026 • 0 commenti
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