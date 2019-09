La Coppa del Mondo di rugby verrà trasmessa in esclusiva dalla Rai

La Rai ha acquistato dalla World Rugby i diritti televisivi per la trasmissione in esclusiva in Italia della Coppa del Mondo di rugby, in programma dal 20 settembre al 2 novembre in Giappone. La Rai trasmetterà in diretta su Rai 2

Fonte: il Post Sport