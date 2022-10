La Corte d’appello di Milano ha riconosciuto 303mila euro di risarcimento per ingiusta detenzione a Stefano Binda, condannato e poi assolto per l’omicidio di Lidia Macchi

La Corte d’appello di Milano ha riconosciuto oltre 303mila euro di risarcimento per ingiusta detenzione a Stefano Binda, l’uomo che nel 2018 era stato condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Lidia Macchi e poi assolto in via definitiva

Fonte: il Post Italia