La Corte dei Conti ha archiviato l’indagine su Giuseppe Sala, ex amministratore delegato di Expo 2015 e attuale sindaco di Milano, per un presunto danno erariale pari a 2,2 milioni di euro. La questione, per la quale Sala era indagato,

The post La Corte dei Conti ha archiviato l’indagine su Giuseppe Sala per un appalto di Expo appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Italia