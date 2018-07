La Corte Suprema californiana ha bloccato una controversa proposta per dividere la California in tre stati, che non sarà quindi presente tra i quesiti referendari che verranno sottoposti agli elettori in concomitanza con le elezioni di metà mandato del prossimo

The post La Corte Suprema californiana ha bloccato la proposta per dividere in tre la California appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo