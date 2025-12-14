Continua a leggere: La Corte Suprema israeliana ha annullato la mozione di sfiducia approvata dal governo israeliano contro la procuratrice generale
Fonte: il Post
La Corte Suprema israeliana ha annullato la mozione di sfiducia approvata dal governo israeliano contro la procuratrice generale
14 Dic 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: La Corte Suprema israeliana ha annullato la mozione di sfiducia approvata dal governo israeliano contro la procuratrice generale
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.