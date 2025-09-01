Due vittorie in due partite (una in trasferta contro il Milan) e l’acquisto di un grande attaccante dalla Premier League: non male per una squadra che arriva dalla Serie B
Fonte: il Post
La Cremonese è prima in Serie A, Jamie Vardy è il suo attaccante
1 Set 2025 • 0 commenti
