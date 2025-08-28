La prima ministra danese ha definito «discriminazione sistematica» la pratica portata avanti tra gli anni Sessanta e Settanta in Groenlandia
28 Ago 2025 • 0 commenti
