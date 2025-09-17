Li ha ridotti dopo mesi di forti ingerenze da parte di Donald Trump, che ha parecchio criticato il presidente della banca centrale e provato a licenziare una consigliera
Fonte: il Post
17 Set 2025 • 0 commenti
