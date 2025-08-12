Continua a leggere: La Finlandia ha accusato di vandalismo i comandanti della nave Eagle S, sospettata di aver danneggiato cinque cavi sottomarini nel Baltico
Fonte: il Post
La Finlandia ha accusato di vandalismo i comandanti della nave Eagle S, sospettata di aver danneggiato cinque cavi sottomarini nel Baltico
12 Ago 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: La Finlandia ha accusato di vandalismo i comandanti della nave Eagle S, sospettata di aver danneggiato cinque cavi sottomarini nel Baltico
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.