Continua a leggere: La Finlandia ha archiviato il processo contro l’equipaggio della nave Eagle S, accusato di aver sabotato dei cavi sottomarini nel Baltico
Fonte: il Post
La Finlandia ha archiviato il processo contro l’equipaggio della nave Eagle S, accusato di aver sabotato dei cavi sottomarini nel Baltico
3 Ott 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: La Finlandia ha archiviato il processo contro l’equipaggio della nave Eagle S, accusato di aver sabotato dei cavi sottomarini nel Baltico
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.