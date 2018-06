La Francia ha vinto per 2-1 contro l’Australia la prima partita del Gruppo C dei Mondiali. L’altra partita del Gruppo C – Perù-Danimarca – si giocherà alle 18. La Francia è passata in vantaggio nel secondo tempo con un rigore

The post La Francia ha battuto 2-1 l’Australia nella prima partita del Gruppo C appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Sport