È stata di nuovo condannata a risarcire i familiari delle vittime, ma anche stavolta i soldi ce li metterà l’Italia
Continua a leggere: La Germania dovrebbe pagare 50 milioni di euro per la strage nazista di Marzabotto
Fonte: il Post
La Germania dovrebbe pagare 50 milioni di euro per la strage nazista di Marzabotto
17 Ott 2025 • 0 commenti
È stata di nuovo condannata a risarcire i familiari delle vittime, ma anche stavolta i soldi ce li metterà l’Italia
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.