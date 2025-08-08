Solo di quelle che potrebbero essere usate nella Striscia di Gaza: è una decisione grossa per il governo tedesco
Fonte: il Post
8 Ago 2025 • 0 commenti
