Lo sostiene il presidente Ezio Simonelli, per cui spostare la sede della partita di oltre 13mila chilometri è «un’esigenza e non un capriccio»
Continua a leggere: La Lega Serie non ha altri stadi per far giocare Milan-Como, se non in Australia
Fonte: il Post
La Lega Serie non ha altri stadi per far giocare Milan-Como, se non in Australia
11 Set 2025 • 0 commenti
Lo sostiene il presidente Ezio Simonelli, per cui spostare la sede della partita di oltre 13mila chilometri è «un’esigenza e non un capriccio»
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.