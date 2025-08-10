Decine di migliaia di persone hanno protestato contro il governo di Netanyahu per chiedere la fine della guerra e la liberazione degli ostaggi
Continua a leggere: La manifestazione a Tel Aviv contro il piano per occupare la città di Gaza
Fonte: il Post
La manifestazione a Tel Aviv contro il piano per occupare la città di Gaza
10 Ago 2025 • 0 commenti
Decine di migliaia di persone hanno protestato contro il governo di Netanyahu per chiedere la fine della guerra e la liberazione degli ostaggi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.