«Era su un poster promosso da Salute Lazio per la prevenzione del tumore al seno. Aveva le braccia, le mani e la fascia a tener fermi i capelli. Perché nelle campagne che riguardano le donne si usa quasi sempre un tono scherzoso?»
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Fonte: il Post
La monotetta si spalma la crema
25 Nov 2026 • 0 commenti
«Era su un poster promosso da Salute Lazio per la prevenzione del tumore al seno. Aveva le braccia, le mani e la fascia a tener fermi i capelli. Perché nelle campagne che riguardano le donne si usa quasi sempre un tono scherzoso?»
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