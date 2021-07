La nave Ever Given sta lasciando il canale di Suez per la prima volta dopo l’incidente del 23 marzo scorso, a causa del quale il traffico marittimo del canale era rimasto bloccato per una settimana. La nave era stata disincagliata

Continua a leggere: La nave Ever Given sta lasciando il canale di Suez per la prima volta dopo l’incidente di marzo

Fonte: il Post Mondo