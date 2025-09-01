Di contenuti considerati “estremisti”, come quelli legati ad Alexei Navalny: è l’ennesima restrizione delle libertà voluta dal governo autoritario di Putin
1 Set 2025
