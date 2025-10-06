Continua a leggere: La Nuova Zelanda pagherà 3 milioni di euro alle Samoa per il naufragio di una nave della propria Marina al largo dell’arcipelago samoano
Fonte: il Post
La Nuova Zelanda pagherà 3 milioni di euro alle Samoa per il naufragio di una nave della propria Marina al largo dell’arcipelago samoano
6 Ott 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: La Nuova Zelanda pagherà 3 milioni di euro alle Samoa per il naufragio di una nave della propria Marina al largo dell’arcipelago samoano
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.