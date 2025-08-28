Tra pochi giorni partirà la Global Sumud Flotilla da diversi porti del Mediterraneo, anche dall’Italia: gli obiettivi sono ambiziosi
Fonte: il Post
La più grande iniziativa indipendente per portare cibo a Gaza
28 Ago 2025 • 0 commenti
