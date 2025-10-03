Continua a leggere: La polizia di Manchester ha involontariamente sparato a uno dei due uomini uccisi durante l’attacco di giovedì a una sinagoga
Fonte: il Post
La polizia di Manchester ha involontariamente sparato a uno dei due uomini uccisi durante l’attacco di giovedì a una sinagoga
3 Ott 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: La polizia di Manchester ha involontariamente sparato a uno dei due uomini uccisi durante l’attacco di giovedì a una sinagoga
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.