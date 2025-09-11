Continua a leggere: La Polonia ha limitato lo spazio aereo nella parte orientale del paese, in seguito alle violazioni da parte di alcuni droni russi
Fonte: il Post
La Polonia ha limitato lo spazio aereo nella parte orientale del paese, in seguito alle violazioni da parte di alcuni droni russi
11 Set 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: La Polonia ha limitato lo spazio aereo nella parte orientale del paese, in seguito alle violazioni da parte di alcuni droni russi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.