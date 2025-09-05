La Nazionale maschile di calcio ha vinto 5-0 contro l’Estonia nelle qualificazioni ai Mondiali, segnando tutti i gol nel secondo tempo
Fonte: il Post
5 Set 2025 • 0 commenti
