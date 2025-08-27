Fu possibile metterli perché i numeri diventarono fissi per tutta la stagione, perdendo il loro tradizionale legame coi ruoli in campo
Continua a leggere: La prima Serie A con i nomi dei calciatori sulle maglie, trent’anni fa
Fonte: il Post
La prima Serie A con i nomi dei calciatori sulle maglie, trent’anni fa
27 Ago 2025 • 0 commenti
Fu possibile metterli perché i numeri diventarono fissi per tutta la stagione, perdendo il loro tradizionale legame coi ruoli in campo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.