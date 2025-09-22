Ha detto che la presidente del Consiglio che parla di pastarelle e pranzi della domenica è stata «una vera pagina di Servizio Pubblico»
La Rai ha difeso la partecipazione di Meloni a “Domenica In”
22 Set 2025 • 0 commenti
