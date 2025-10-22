«L’intero paese è attraversato da squadre di terapisti d’assalto, psicologi itineranti che arrivano nei luoghi più impensabili. In nessuna crisi umanitaria prima di questa la salute mentale delle vittime del conflitto è stata così al centro dell’attenzione»

Continua a leggere: La salute mentale degli ucraini (e la mia)

Fonte: il Post