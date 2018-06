Il primo tennista italiano in semifinale al Roland Garros da 40 anni proverà a replicare le grandi e inattese vittorie contro Goffin e Djokovic: come seguire la partita in diretta

