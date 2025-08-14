Dopo le polemiche sugli stabilimenti balneari di Mondello, accusati di limitare l’accesso al mare per chi non affitta l’ombrellone
Fonte: il Post
La Sicilia vieterà tornelli e staccionate nelle spiagge a pagamento
14 Ago 2025 • 0 commenti
