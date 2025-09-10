La Israel-Premier Tech esiste per fare «diplomazia sportiva», ma dopo essere stata al centro di molte proteste pro Palestina ha tolto la parola “Israel” dalle sue maglie
10 Set 2025 • 0 commenti
