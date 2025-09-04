E della lunga telefonata tra la bambina palestinese e la Mezzaluna Rossa, che provò invano a soccorrerla durante un’attacco israeliano a Gaza
Continua a leggere: La storia dell’uccisione di Hind Rajab, raccontata a Venezia
Fonte: il Post
La storia dell’uccisione di Hind Rajab, raccontata a Venezia
4 Set 2025 • 0 commenti
E della lunga telefonata tra la bambina palestinese e la Mezzaluna Rossa, che provò invano a soccorrerla durante un’attacco israeliano a Gaza
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.